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7 марта • обновлено в 15:37
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Об украинской дзюдоистке Дарье Белодед сняли фильм

1.7т
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Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала героиней документального фильма "Анаконда".

Об этом самая юная двукратная чемпионка мира по дзюдо сообщила у себя в Instagram, отметив, что премьера ленты состоится 25 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед порадовала поклонников яркими и смелыми образами. Спортсменка опубликовала в сети соблазнительный снимок, знаменующий завершение прекрасного и беззаботного периода – отпуска, который 19-летняя чемпионка проводила в теплых краях.

Кроме того, Дарья заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дарья Белодед
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