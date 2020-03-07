Об украинской дзюдоистке Дарье Белодед сняли фильм

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала героиней документального фильма "Анаконда".

Об этом самая юная двукратная чемпионка мира по дзюдо сообщила у себя в Instagram, отметив, что премьера ленты состоится 25 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед порадовала поклонников яркими и смелыми образами. Спортсменка опубликовала в сети соблазнительный снимок, знаменующий завершение прекрасного и беззаботного периода – отпуска, который 19-летняя чемпионка проводила в теплых краях.

Кроме того, Дарья заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!