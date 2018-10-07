Нурмагомедову отказались вручать чемпионский пояс после победы над МакГрегором

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship — спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) Дэйна Уайт не стал вручать российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову (26-0) чемпионский пояс победителя. Поединок против ирландца Конора МакГрегора (21-3) завершился в четвертом раунде.

"Если я вручу тебе пояс, толпа нападет на тебя", – сказал Уайт.

После этих слов россиянина под дикий свист трибун увели с ринга.

Напомним, что Хабиб победил Конора удушающим приемом. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и устроил грандиозную драку с болельщиками, которые сидели в первых рядах.