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Нурмагомедову отказались вручать чемпионский пояс после победы над МакГрегором

9.1тЧитать материал на украинском

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship — спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) Дэйна Уайт не стал вручать российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову (26-0) чемпионский пояс победителя. Поединок против ирландца Конора МакГрегора (21-3) завершился в четвертом раунде.

Нурмагомедову отказались вручать чемпионский пояс после победы над МакГрегором

"Если я вручу тебе пояс, толпа нападет на тебя", – сказал Уайт.

После этих слов россиянина под дикий свист трибун увели с ринга.

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Конор – Хабиб: как прошел чемпионский супербой UFC

Напомним, что Хабиб победил Конора удушающим приемом. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и устроил грандиозную драку с болельщиками, которые сидели в первых рядах.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Темы
МакГрегор – НурмагомедовUFC
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
СШАЛас-Вегас
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Николай
Николай
Как всегда, ОБОСРАЛИСЬ😀
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Он Алекс
Он Алекс
.. так круто провести бой и так обосраться.... долбоеб хабиб.. перепутал арену T-Mobile Arena с Дворцом спорта....
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Абросимов Андрей
Абросимов Андрей
Хабиб чемпион и главное надрал зад этому хвастуну
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