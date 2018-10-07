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Нурмагомедов - МакГрегор: весь скандальный бой на видео

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Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) победил ирландца Конора МакГрегора (21-3). Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полное видео поединка.

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

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Нурмагомедову отказались вручать чемпионский пояс после победы над МакГрегором

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Темы
МакГрегор – НурмагомедовUFC
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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