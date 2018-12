''Новый президент США'': на футболе в Америке произошел уникальный случай

В Техасе во время матча по американскому футболу белоголовый орлан (один из главных символов США) совершенно неожиданно сел на руку обычного болельщика.

Птица была выпущена для облета стадиона AT&T в Далласе во время "Звездного знамени", но он не вернулась к своему дрессировщику до матча между "Клемсононом" и "Нотр-Дамом". Вместо этого, она выбрала одного из фанатов "Нотр-Дама".

The eagle they had flying around during the national anthem appears to have gotten very confused and landed on a random spectator? pic.twitter.com/x10f3FtMvk