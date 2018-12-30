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''Новый президент США'': на футболе в Америке произошел уникальный случай

1.7тЧитать материал на украинском

В Техасе во время матча по американскому футболу белоголовый орлан (один из главных символов США) совершенно неожиданно сел на руку обычного болельщика.

Птица была выпущена для облета стадиона AT&T в Далласе во время "Звездного знамени", но он не вернулась к своему дрессировщику до матча между "Клемсононом" и "Нотр-Дамом". Вместо этого, она выбрала одного из фанатов "Нотр-Дама".

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Орел на футбольном матче в США

Пользователи в сети сразу стали шутить, что теперь он — новый президент, ведь орланы не ошибаются.

''Новый президент США'': на футболе в Америке произошел уникальный случай
''Новый президент США'': на футболе в Америке произошел уникальный случай
''Новый президент США'': на футболе в Америке произошел уникальный случай
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На стадионе американского футбола игроки устроили дождь из долларов — опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, квотербек "Калифорнии" Росс Боуерс выполнил один из самых невероятных тачдаунов в истории американского футбола. Игрок команды колледжа из одноименного штата, отметился в домашней игре против "Вашингтон Стейт".

Тачдаун — один из способов набора очков в американском и канадском футболе, когда игрок атакующей команды должен доставить мяч в зачётную зону команды-соперника. За каждый тачдаун команда получает 6 очков

Читайте все новости по теме "американский футбол" на OBOZREVATEL.

Тема
американский футбол
Место
США
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В 2014 году тоже был уникальный случай, президент одной очень независимой страны сел на черный пенис)))))))
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Захаров Дмитрий, Секс по согласию: в резонансном законе Украины нашли ''подводные камни''
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