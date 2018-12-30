''Новый президент США'': на футболе в Америке произошел уникальный случай

В Техасе во время матча по американскому футболу белоголовый орлан (один из главных символов США) совершенно неожиданно сел на руку обычного болельщика.
Птица была выпущена для облета стадиона AT&T в Далласе во время "Звездного знамени", но он не вернулась к своему дрессировщику до матча между "Клемсононом" и "Нотр-Дамом". Вместо этого, она выбрала одного из фанатов "Нотр-Дама".
The eagle they had flying around during the national anthem appears to have gotten very confused and landed on a random spectator? pic.twitter.com/x10f3FtMvk— Timothy Burke (@bubbaprog) 29 декабря 2018 г.
Орел на футбольном матче в США
Орел на футбольном матче в США
Орел на футбольном матче в США
Орел на футбольном матче в США
Пользователи в сети сразу стали шутить, что теперь он — новый президент, ведь орланы не ошибаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, квотербек "Калифорнии" Росс Боуерс выполнил один из самых невероятных тачдаунов в истории американского футбола. Игрок команды колледжа из одноименного штата, отметился в домашней игре против "Вашингтон Стейт".
Тачдаун — один из способов набора очков в американском и канадском футболе, когда игрок атакующей команды должен доставить мяч в зачётную зону команды-соперника. За каждый тачдаун команда получает 6 очков
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