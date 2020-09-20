"Новый Хабиб" выиграл бой первым ударом и установил рекорд UFC. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 11:05, 20.09.2020 Обновлено: 11:06, 20.09.2020

Шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев за 17 секунд победил американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178.

26-летний уроженец Чечни, которого называют Новым Хабибом, отправил своего соперника в нокаут первым же ударом в голову.

"Да, я хотел показать, что могу драться в стойке. Потому что все говорят, будто я Хабиб номер два, называют меня Новым Хабибом. Но я – Хамзат, я могу нокаутировать соперников, удушать их или просто размазывать. Я могу делать все", – рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире в Лас-Вегасе американский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли, сломав ему ребра.

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