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"Новый Хабиб" выиграл бой первым ударом и установил рекорд UFC. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
3,3 т.
Хамзат Чимаев победил американца Джеральда Миршерта

Шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев за 17 секунд победил американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178.

26-летний уроженец Чечни, которого называют Новым Хабибом, отправил своего соперника в нокаут первым же ударом в голову.

"Да, я хотел показать, что могу драться в стойке. Потому что все говорят, будто я Хабиб номер два, называют меня Новым Хабибом. Но я – Хамзат, я могу нокаутировать соперников, удушать их или просто размазывать. Я могу делать все", – рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире в Лас-Вегасе американский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли, сломав ему ребра.

СШАЛас-ВегасUFC
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