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19 ноября • обновлено в 12:59
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Дралась в хиджабе: боец ММА умерла после боя в Англии

1.8т
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В Великобритании скончалась 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам (ММА) Саида Алетаха. Спортсменке стало плохо после поражения на любительском турнире в Саутгемптоне.

Как сообщает Daily Star, Саида получила травму головы. В критическом состоянии ее экстренно госпитализировали, однако утром 17 ноября она скончалась.

Организаторы шоу принесли соболезнования родным спортсменки и отметили, что на турнире работала бригада врачей, которая сделала все возможное, чтобы помочь девушке.

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Саида Саи Алетаха - британка иранского происхождения. Она надевала хиджаб и на тренировки, и на поединки. Девушка училась университете Лафборо, изучала дизайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трагически погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах, которая переходила железнодорожные пути в наушниках.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
кикбоксинг
Место
Англия
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