Дралась в хиджабе: боец ММА умерла после боя в Англии

В Великобритании скончалась 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам (ММА) Саида Алетаха. Спортсменке стало плохо после поражения на любительском турнире в Саутгемптоне.

Как сообщает Daily Star, Саида получила травму головы. В критическом состоянии ее экстренно госпитализировали, однако утром 17 ноября она скончалась.

Организаторы шоу принесли соболезнования родным спортсменки и отметили, что на турнире работала бригада врачей, которая сделала все возможное, чтобы помочь девушке.

Новости Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом

Саида Саи Алетаха - британка иранского происхождения. Она надевала хиджаб и на тренировки, и на поединки. Девушка училась университете Лафборо, изучала дизайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трагически погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах, которая переходила железнодорожные пути в наушниках.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!