Норвежские лыжники поиздевались над россиянами

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рете посоревновались друг с другом в мощности удара в одной популярной игре. Спортсменам нужно было со всей силой ударить грушу.

Лыжникам предложили повесить на снаряд изображение своего оппонента. Клебо решил "ударить" Александра Большунова, а его партнер по сборной – лидера российской команды Сергея Устюгова, сообщает lenta.ru.

Напомним, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта между Клебо и Устюговым возник конфликт. Норвежец подрезал своего соперника на трассе, а тот после финиша набросился на него с кулаками.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская лыжница Джессика Диггинс поразила болельщиков открытым комбинезоном на чемпионате мира в Австрии. Спортсменка в футболке и шортах приняла участие в марафоне при температуре +2.

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