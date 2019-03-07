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/Другие виды спорта

Норвежские лыжники поиздевались над россиянами

6.4тЧитать материал на украинском

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рете посоревновались друг с другом в мощности удара в одной популярной игре. Спортсменам нужно было со всей силой ударить грушу.

Лыжникам предложили повесить на снаряд изображение своего оппонента. Клебо решил "ударить" Александра Большунова, а его партнер по сборной – лидера российской команды Сергея Устюгова, сообщает lenta.ru.

Норвежские лыжники поиздевались над россиянами

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Напомним, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта между Клебо и Устюговым возник конфликт. Норвежец подрезал своего соперника на трассе, а тот после финиша набросился на него с кулаками.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская лыжница Джессика Диггинс поразила болельщиков открытым комбинезоном на чемпионате мира в Австрии. Спортсменка в футболке и шортах приняла участие в марафоне при температуре +2.

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Читайте все новости по теме "лыжные гонки" на OBOZREVATEL.

Тема
лыжные гонки
Персона
Сергей Устюгов
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Петров Игорь
Петров Игорь
...нерукопожатные,помордебитые,одним словом-изгои.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Это акт поддержки украины . Весь мир с нами . Сугс
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минин евген
минин евген
над кацапскими голодранцами уже давно весь мир смеётся и все издеваются, но слепо-глухие козлики делают вид, что не замечают. и потупив глазики стойко переносчт все унижения и оскорбления. давно кацапьё смирилось, что они убогие изгои. судьба!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
минин евген, США гораздо более издеваются над Украиной.
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