Нокаутированный боец MMA напал на судью

Забавный эпизод произошел на турнире MMA One FC в Бангкоке, когда нокаутированный боец Ма Цзя Вен схватил судью за ногу и попытался применить против него болевой прием.

На видео, опубликованном на Twitter ONE Championship, видно, как монгольский спортсмен Шинечагтга Золтсетсег отправил в нокаут китайца на 55-й секунде поединка. Судья быстро среагировал и хотел помешать монгольцу добить своего оппонента, но чуть не пострадал сам.

Удар был настолько сильным, что Ма Цзя Вен потерял ориентацию в пространстве и начал атаковать арбитра. Он схватил рефери за ногу и попытался исполнить болевой прием.

Shinechagtga Zoltsetseg 🇲🇳 finishes “Cannon” Ma Jia Wen 🇨🇳 with a HUGE KNOCKOUT just 55 seconds into the first round! ⏱ #WeAreONE #ONEChampionship #ANewTomorrow pic.twitter.com/wKJKd6A3mK