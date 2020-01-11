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11 января • обновлено в 10:56
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Нокаутированный боец MMA напал на судью

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Забавный эпизод произошел на турнире MMA One FC в Бангкоке, когда нокаутированный боец Ма Цзя Вен схватил судью за ногу и попытался применить против него болевой прием.

На видео, опубликованном на Twitter ONE Championship, видно, как монгольский спортсмен Шинечагтга Золтсетсег отправил в нокаут китайца на 55-й секунде поединка. Судья быстро среагировал и хотел помешать монгольцу добить своего оппонента, но чуть не пострадал сам.

Болевой прием против судьи

Болевой прием против судьи

Удар был настолько сильным, что Ма Цзя Вен потерял ориентацию в пространстве и начал атаковать арбитра. Он схватил рефери за ногу и попытался исполнить болевой прием.

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Тема
MMA
Место
Таиланд Бангкок
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