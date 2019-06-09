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"Нокаут года!" Чемпионка UFC "убила" соперницу безумным ударом

1.7тЧитать материал на украинском

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко на турнире UFC238 эффектно победила представительницу США Джессику Ай.

Во втором раунде Валя потрясла соперницу, дважды приложившись по корпусу, а затем словила убийственным хай-киком. Фанаты в комментариях уже успели окрестить этот удар ногой в голову нокаутом года.

"Нокаут года!" Чемпионка UFC "убила" соперницу безумным ударом

"Нокаут года!" Чемпионка UFC "убила" соперницу безумным ударом

Для Шевченко эта победа стала 16-й при трех поражениях в карьере. Ай побеждала 15 раз и проигрывала в семи случаях, еще один бой был оставлен без результата.

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

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Тема
UFC
Персона
Валентина Шевченко (UFC)
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