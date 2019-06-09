Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко на турнире UFC238 эффектно победила представительницу США Джессику Ай.
Во втором раунде Валя потрясла соперницу, дважды приложившись по корпусу, а затем словила убийственным хай-киком. Фанаты в комментариях уже успели окрестить этот удар ногой в голову нокаутом года.
WOW!!! @BulletValentina con uno de los KO más brutales que hayamos visto #UFC238 pic.twitter.com/FUkJFWNUPG— UFC Español (@UFCEspanol) 9 июня 2019 г.
Для Шевченко эта победа стала 16-й при трех поражениях в карьере. Ай побеждала 15 раз и проигрывала в семи случаях, еще один бой был оставлен без результата.
Шевченко - Ай
Шевченко - Ай
Шевченко - Ай
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка UFC снялась полностью голой с выигранным поясом. Откровенный снимок девушка разместила у себя в Instagram.
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