Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко на турнире UFC238 эффектно победила представительницу США Джессику Ай.

Во втором раунде Валя потрясла соперницу, дважды приложившись по корпусу, а затем словила убийственным хай-киком. Фанаты в комментариях уже успели окрестить этот удар ногой в голову нокаутом года.

Для Шевченко эта победа стала 16-й при трех поражениях в карьере. Ай побеждала 15 раз и проигрывала в семи случаях, еще один бой был оставлен без результата.

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Шевченко - Ай

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка UFC снялась полностью голой с выигранным поясом. Откровенный снимок девушка разместила у себя в Instagram.

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