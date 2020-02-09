Нокаут года? Американка вырубила соперницу ударом с ноги в голову в бою ММА

Представительница смешанных единоборств (ММА) из Америки Эрин Бланшфилд одержала победу впечатляющим нокаутом на турнире Invicta FC 39.

Бланшфилд выиграла у своей соотечественницы Виктории Леонардо. В одном из моментов второго раунда Эрин поймала соперницу на контратаке и мощнейшим ударом с ноги в голову буквально потушила Виктории свет. Рефери был вынужден тут же завершить поединок, после того, как Леонардо оказалась на канвасе.

Erin Blanchfield just gave us a KO of the year contender for Invicta! #InvictaFC39 pic.twitter.com/0lYybu1ysn — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) February 8, 2020

Видео момента было опубликовано на странице UFC Fight Pass в социальной сети Twitter. Удар Бланшфилд уже назвали претендентом на звание лучшего нокаута года. Эрин одержала пятую победу в профессиональной карьере при одном поражении.

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