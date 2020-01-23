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23 января • обновлено в 13:50
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"Ничего не стоит": "слуга народа" Беленюк оценил Зеленского

2.1т
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Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

На его взгляд, пока рано говорить, является ли Зеленский лучшим президентом Украины.

"Ответ на этот вопрос мы можем дать после завершения его срока. Но я верю в него и его желание улучшить ситуацию в стране. Именно поэтому я нахожусь в его команде. Почему в адрес Зеленского так много хейта? Это все политическая борьба. С активным развитием соцсетей появилось много ботов или страниц, которые разгоняют эти настроения. Где-то есть конструктивные замечания, где-то не очень. К каждой ситуации нужно подходить отдельно. В адрес прошлого президента хейта было не меньше. Такая миссия президента: выдерживать этот негатив. Также это психологическое давление, а иногда и манипуляция общественным сознанием", – рассказал Беленюк в интервью "Трибуне".

Владимир Зеленский и Жан Беленюк

Владимир Зеленский и Жан Беленюк

Iнстаграм Жана Беленюка

Кроме того, известный чемпион поведал, что часто общается с президентом напрямую.

"Он знает меня лично. Если нужно решить какие-то вопросы по спорту и он на месте, то мне с ним встретиться ничего не стоит. Я договариваюсь, прихожу, рассказываю о ситуации и каким образом он может помочь. Раньше он часто публиковал какие-то свои спортивные инициативы. Сейчас у него меньше времени, но это было очень хорошо. Если президент показывает, что он в хорошей форме, занимается спортом, плавает, бегает, то люди это видят. Тем более у него 10 миллионов подписчиков в Instagram", – отметил Жан Беленюк.

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Он добавил, что "сейчас модно заниматься спортом, быть здоровыми, успешными и с активной общественной позицией".

"У нас очень классная и прогрессивная молодежь. У меня это вызывает положительные эмоции и оптимистичные прогнозы на будущее. Помню свое детство и молодых людей, которые постоянно ходили с сигаретой во рту и занимались непонятно чем. Сейчас ситуация кардинально меняется", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский чемпион Жан Беленюк заявил о своем возможном переходе в смешанные единоборства (MMA).

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Владимир Зеленский Жан Беленюк
Место
Украина
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Козак Віктор
Козак Віктор
Крщетб ти подвійний нельсон зробив. Це в тебе виходить. А от язиком молоти.....
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Иванов Иван
Иванов Иван
Я даже прослезился, узнав, что зеленский знает тебя лично. Это огромное достижение.
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