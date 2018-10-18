Украина и Россия добыли общую медаль на Юношеской Олимпиаде

Украинская прыгунья в воду София Лыскун и россиянин Руслан Терновой добыли "бронзу" в смешанном командном турнире на Юношеских Олимпийский играх, которые проходят в Буэнос-Айресе. Интернациональная пара, выступающая под флагом МОК, заработала 310,20 балла.

"Мы хотим сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами. Хочется, чтобы все знали: для нас спорт – вне политики", – сказала в интервью РИА Новости тренер российского прыгуна Раиса Гальперина.

Терновой заявил, что он и украинская спортсменка не испытывали дискомфорта, выступая вместе.

"Нас ничего не смущало. Из всех сборных мы между собой лучше всех общаемся. Я бы не сказал, что прыжков в серии было много, но было много команд. Все равно прыгалось весело и классно. Очень доволен своим выступлением здесь и всем на Играх. Бассейн, атмосфера, все было супер", — поделился эмоциями прыгун.

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Лискун также осталась довольна совместной работой с россиянином.

"Отлично себя чувствовали. Прекрасный партнер, все замечательно. Есть немного усталости из-за того, что это последний день соревнований. Но мне здесь все понравилось, есть личная медаль", — заключила девушка.

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина вошла в топ-4 Юношеской Олимпиады в баскетболе 3х3, опередив Россию.