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/Другие виды спорта

Украина и Россия добыли общую медаль на Юношеской Олимпиаде

9.4тЧитать материал на украинском

Украинская прыгунья в воду София Лыскун и россиянин Руслан Терновой добыли "бронзу" в смешанном командном турнире на Юношеских Олимпийский играх, которые проходят в Буэнос-Айресе. Интернациональная пара, выступающая под флагом МОК, заработала 310,20 балла.

"Мы хотим сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами. Хочется, чтобы все знали: для нас спорт – вне политики", – сказала в интервью РИА Новости тренер российского прыгуна Раиса Гальперина.

Терновой заявил, что он и украинская спортсменка не испытывали дискомфорта, выступая вместе.

"Нас ничего не смущало. Из всех сборных мы между собой лучше всех общаемся. Я бы не сказал, что прыжков в серии было много, но было много команд. Все равно прыгалось весело и классно. Очень доволен своим выступлением здесь и всем на Играх. Бассейн, атмосфера, все было супер", — поделился эмоциями прыгун.

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Лискун также осталась довольна совместной работой с россиянином.

"Отлично себя чувствовали. Прекрасный партнер, все замечательно. Есть немного усталости из-за того, что это последний день соревнований. Но мне здесь все понравилось, есть личная медаль", — заключила девушка.

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Лыскун - Терновой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина вошла в топ-4 Юношеской Олимпиады в баскетболе 3х3, опередив Россию.

Читайте все новости по теме "водные виды спорта" на OBOZREVATEL.

Темы
водные виды спортаЮношеская Олимпиада
Место
АргентинаБуэнос-Айрес
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
По идее ...она теперь враг украинского народа))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Andreevski Andrey,главное,что-бы,опасную болезнь "Вата в голове" не подцепила от какцапа.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Рогули, не мешайте спорт с политикой. Прекрасные дети, работали, потели, медаль добыли. Тренерский штаб без вас разберется что делать.
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General Vlasov
General Vlasov
русака поставили скраю, чтобы от него меньше пованивало. Да украинцам приходится терпеть рядом зловонную клоаку, но это будет не долго
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
andreyev andrei,ты всю жизнь воняеш козлятиной,тебе хоть мойся хоть не мойся,все равно ничего не поможет,а для тебя бича открою секрет,есть такая штука как бойлер ,ну если ты знаешь,что это такое.
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andreyev andrei
andreyev andrei
General Vlasov, пидор, вы 5 месяцев не мыты. Вам горячую воду уже дали, скот?
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