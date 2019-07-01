Невероятный гимн и еще 5 лучших моментов Украины на Европейских играх 2019

Европейские игры только "становятся на ноги", и Украина оставила фундаментальный след в становлении Игр - украинцы на ЕИ-2019 заняли в медальном зачете 3 место, завоевав 51 медаль!

В Минске, где с 21-го по 30 июня проходили вторые Европейские игры, Украина не обошлась без триумфов почти в каждом из 15-ти видов спорта. А в некоторых, как в легкой атлетике, боксе и гребле, наши спортсмены завоевали целую "пачку" наград. Так Украина, можно сказать, стала одним из "законодателей мод" на Европейских играх - при всех внутренних проблемах украинцы показывают, как стоит удерживать планку высокого уровня и добывать яркие победы.

Фактически каждый соревновательный день дарил болельщикам украинские эмоции. OBOZREVATEL подводит итог выступлений "сине-желтых" на ЕИ-2019 и находит самые яркие моменты в победах украинцев в Минске.

Многострадальный Верняев снова возвращается и берет три медали

В последние годы карьера Олега Верняева состоит в основном из трех вещей - травм, лечения и возвращения к гимнастике. В прошлом году гимнаст пропустил большой период из-за травмы плеча, еще ранее перенес две операции на ногах, больше восстанавливаясь от травм, чем выступая на снарядах.

Олег Верняев

Тем не менее, победитель ОИ-2016 не сдавался и сумел полноценно выступить на Европейских играх в Минске. И не просто выступить, а "выстрелить" тремя медалями! После всех травм и тяжелейшего 2018-го для Верняева такой результат почти сравним с победой на Олимпиаде.

Изначально Олег взял два "серебра" - в упражнениях на коне и в спортивной гимнастике, а чуть позже "подвел черту" золотой медалью на брусьях.

Опытнейшая Костевич побила рекорд ЕИ в стрельбе

Украинка Елена Костевич была одним из опытнейших участников Игр в Минске, имея за плечами еще победу на Олимпиаде-2004. И в Минске Костевич снова удивила.

Елена Костевич

Однако в данном случае Елена в командном выступлении с Олегом Омельчуком попала в небольшой парадокс. Украинцы в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров побили рекорд ЕИ, но при этом не попали в медальный финал.

Украинский рекорд в дисциплине на 50 метров составил 307 очков, который продержится минимум 4 года до следующих ЕИ. Однако в самой полуфинальной схватке, состоящей из нескольких дисциплин, Украина уступила Беларуси всего на 1 очко. А одной из причин стали технические проблемы с пистолетом у Костевич.

Хижняк одолел крымчанина и заставил заговорить о себе

Одним из открытий ЕИ-2019 для Европы стал 23-летний украинский боксер Александр Хижняк, в итоге завоевавший "золото". Кроме этого Александр помог сборной Украины выиграть командный турнир. В четвертьфинале соревнований своей весовой категории украинец добыл важную победу над россиянином Глебом Бакши.

Александр Хижняк (слева)

Для украинцев этот поединок обрел повышенную принципиальность, так как Хижняк дрался с россиянином Бакши - крымчанином из Симферополя, принявшим российское гражданство. В разговорах о бое не обошлось без эпитета "предатель Украины", а для нашей делегации поражение в этом поединке стало недопустимым. Но Хижняк уверенно справился с Бакши, в последствии разделив с командой золотые медали командного турнира, а о боксере все больше говорят как о следующем "Ломаченко".

Дважды за день победили Россию веслом

Одна из самых принципиальных и накаленных дуэлей Украины и России состоялась в гребле. И украинцы дважды оказались впереди, пускай и на считанные миллисекунды.

Игорь Сыромятников и Олег Кухарик noc-ukr.org

Сначала дуэт наших гребцов Олег Кухарик и Александр Сыромятников взяли "серебро" в заезде на 1000 метров на байдарках-двойках, опередив представителей России "нос в нос" на 0.155 секунды. А затем, в тот же день, Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок также выиграли микро-дуэль у россиян в заплыве каноэ-двоек на 1000 метров (здесь украинцы также взяли серебряную медаль).

Беленюк не оставил Украину без золота, а зрителей - без гопака

Куда же на международных соревнованиях без побед Жана Беленюка. Украинский борец не оставался в тени на ЕИ-2019 и завоевал "золото" в весовой категории до 87 кг.

Жан Беленюк

В финальном поединке Беленюк разобрался в с азербайджанцем Исламом Аббасовым (3:1), после чего традиционно сделал свой "круг приветствия" с украинским флагом. Но в этот раз Жан не ограничился флагом - на эмоциях борец выдал эффектный гопак, вызвав овации местной публики. Это стало одно из самых ярких празднований победы на ЕИ-2019.

Супермомент прощания - гимн Украины в исполнении 18 легкоатлетов

Даже в командных видах спорта такое практически невозможно увидеть, когда гимн исполняет одновременно больше 15-ти человек одной команды. В Минске же получилось вообще шикарно - сборная Украины по легкой атлетике выиграла "золото" в командных выступлениях и вместе поднялась на пьедестал.

Украинская команда по легкой атлетике на ЕИ-2019 noc-ukr.org

Сразу 18 человек получили медали и стали вместе, когда заиграл гимн Украины. Почти все наши спортсмены подхватили гимн, создав невероятную атмосферу и заставив трибуны действительно слушать "Ще не вмерла України". Этот момент остался как один из самых памятных во вторых Европейских играх.

Бонус: как Хижняк заставил Путина слушать гимн Украины

Волей случая в Минске к украинским успехам "прикоснулся" и Владимир Путин. Президент России прибыл на финал соревнований по боксу, который в итоге выиграл украинец Хижняк. По правилам, триумфатора приветствовали национальным гимном его страны, и Путину вместе с другими гостями ничего не оставалось, как встать и прослушать "Ще не вмерла".

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