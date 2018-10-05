МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

''Неуважение!'' Российский чемпион UFC психанул перед боем с МакГрегором - видеофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не смог сдержать эмоции во время пресс-конференции перед боем с Конором МакГрегором. У чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сдали нервы из-за опоздания его ирландского соперника на мероприятие.

"Три часа. Пресс-конференция началась. Я не собираюсь никого ждать. Я не беспокоюсь о нем. Он опаздывает. А у меня расписание, и в три часа по нему должна начаться пресс-конференция", – сказал Нурмагомедов в начале пресс-конференции.

Новости
''Что с вашим языком?'' Российский чемпион UFC устроил мерзкую провокацию перед боем с МакГрегором

Однако, долго общаться с журналистами россиянин не стал. "Прошло 15 минут, я здесь, а его все нет. Это неуважение", – заявил Хабиб, после чего схватил свой чемпионский пояс и быстро ушел из зала.

Напомним, бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет в Лас-Вегасе в субботу, 6 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в UFC объявили о замене для боя МакГрегор – Нурмагомедов.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
СШАЛас-Вегас
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги