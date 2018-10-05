''Неуважение!'' Российский чемпион UFC психанул перед боем с МакГрегором - видеофакт

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не смог сдержать эмоции во время пресс-конференции перед боем с Конором МакГрегором. У чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сдали нервы из-за опоздания его ирландского соперника на мероприятие.

"Три часа. Пресс-конференция началась. Я не собираюсь никого ждать. Я не беспокоюсь о нем. Он опаздывает. А у меня расписание, и в три часа по нему должна начаться пресс-конференция", – сказал Нурмагомедов в начале пресс-конференции.

Однако, долго общаться с журналистами россиянин не стал. "Прошло 15 минут, я здесь, а его все нет. Это неуважение", – заявил Хабиб, после чего схватил свой чемпионский пояс и быстро ушел из зала.

Напомним, бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет в Лас-Вегасе в субботу, 6 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в UFC объявили о замене для боя МакГрегор – Нурмагомедов.