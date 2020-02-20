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20 февраля • обновлено в 11:18
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Непревзойденная украинка Бех стала чемпионкой престижных соревнований по легкой атлетике

1.5т
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24-летняя украинская легкоатлеткаМарина Бех-Романчуквыиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour по прыжкам в длину, который прошел во французском Льеване.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Бех-Романчук продемонстрировала результат 6,90 м, который оказался недостижимым для соперниц. Второй стала нигерийка Эсе Бруме (6,82 м), также в тройку вошла Настасья Мирончук из Беларуси (6,59 м).

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Это уже четвертая победа легкоатлетки в нынешнем сезоне. Украинка выиграла все соревнования, в которых принимала участие, – в Карлсруэ (6,92 м), Торуне (6,96 м), Глазго (6,90 м) и Льеване (6,90 м).

Наряду с другой украинской легкоатлеткой – прыгуньей в высоту Ярославой Магучих – Бех-Романчук выиграла серию World Athletics Indoor Tour. Последний этап состоится 21 февраля в Мадриде, однако и Магучих, и Бех-Романчук вне конкуренции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские легкоатлетки завоевали два "золота" на престижном турнире в Глазго.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
легкая атлетика
Персоны
Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
Место
Франция
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