Непобежденный российский боец UFC попался на допинге

Американское антидопинговое агенство (USADA) за употребление анаболического стероида болденона на два года дисквалифицировало российского бойца Ивана Штыркова(15-0-1).
Как сообщает MMA Fighting, в марте 2019 года Штырков подписал контракт с UFC, но сразу же провалил допинг–тест и не смог провести первый бой. После этого скандала, промоушен разорвал с ним контракт. Несмотря на то, что Штырков на территории Соединенных Штатов не успел провести ни одного боя, USADA дисквалифицировала его на два года.
Иван Штырков
Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.
Боец написал в Instagram, что узнал о положительном тесте от Американского антидопингового агентства (USADA) и Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.
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