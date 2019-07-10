Непобежденный российский боец UFC попался на допинге

Американское антидопинговое агенство (USADA) за употребление анаболического стероида болденона на два года дисквалифицировало российского бойца Ивана Штыркова(15-0-1).

Как сообщает MMA Fighting, в марте 2019 года Штырков подписал контракт с UFC, но сразу же провалил допинг–тест и не смог провести первый бой. После этого скандала, промоушен разорвал с ним контракт. Несмотря на то, что Штырков на территории Соединенных Штатов не успел провести ни одного боя, USADA дисквалифицировала его на два года.

Иван Штырков

Новости В России похвастались изобретением нового допинга

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.

Боец написал в Instagram, что узнал о положительном тесте от Американского антидопингового агентства (USADA) и Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.

О спорте и не только – в нашем Instagram!