Трехкратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов (23-0), выступающий сейчас в американском промоушене Bellator, заявил, что в молодости участвовал в драке "стенка на стенку".

Ярослав Амосов @ s_amoskin

"Мне лет 17-18, звонит один парень и спрашивает: "Не хочешь подраться?". Я знал, что он имеет отношение к футболу, но сразу скажу, что речь не о "Динамо". Так вот, он предложил подраться, а я без особой мысли, даже не разбираясь, кто кого не любит, а кто с кем союзник, согласился. Это потом я пообщался с ребятами, они мне объяснили расклады. Я не любитель носить футболки с надписями UFC, Bellator или еще что-то, обычно либо тренируюсь в таких вещах, либо в огороде хожу. А тут решил взять футболку с надписью "Боевое самбо", - рассказал украинец в эфире Youtube-канала "Ушатайка".

По словам бойца этот наряд сыграл ключевую роль в драке.

"Получилось, что я сделал проход в ноги, а меня прихватили за шею. Слышал, как ребята, которые не дрались, а говорили, что делать, кричали: "Бейте того, который в футболке "Боевое самбо"!". И тут я чувствую, как летят и руки, и ноги, все мне в голову или корпус. В результате-то мы выиграли драку, но потом я сидел в "Макдональдсе", мы с ребятами пили чаек, и я думал: "Да, ребята, вот это приехал подраться". Получилось, что я много чего там не сделал, но шишки на голове были серьезные", - отметил Амосов.

Ранее украинец заявил, что не хочет драться ни с российским бойцом Андреем Корешковым, ни с другими его соотечественниками.

Напомним, что в феврале Амосов добыл свою 23-ю победу подряд в профессиональной карьере.

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