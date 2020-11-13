Непобедимый украинский боец MMA одержал 25-ю победу подряд. Видео

Непобедимый украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов одержал свою 25-ю победу в карьере, одолев Логана Сторли в ко-мейн ивенте Bellator 252, который состоялся 12 ноября.

На протяжении всего боя американец пытался сбить с ног нашего соотечественника и перевести борьбу в партер. В первых двух раундах Амосову удавалось избегать невыгодных для себя позиций, хорошо защищаться и наносить ощутимые удары по сопернику. В третьей пятиминутке Сторли был близок к победе после удушающего приема, однако украинец сумел вырваться из захвата.

На видео, опубликованном в Twitter промоушена Bellator, можно увидеть события второго раунда поединка.

Судьи отдали Амосову победу раздельным решением со счетом 28:29, 29:28, 29:28. Для американца это поражение стало дебютным в карьере (11-1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем предыдущем поединке наш соотечественник нокаутировал Марка Леммингера уже в первом раунде.