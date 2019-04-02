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Непобедимый российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), получил пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA), спортсмен отказался от сдачи пробы вне соревновательного периода. Данное нарушение стало третьим со стороны Магомедова. В октябре 2018 года в пробах спортсмена обнаружили следы анаболических препаратов.

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Руслан Магомедов

Руслан Магомедов

UFC

32-летний Магомедов в последний раз выходил в октагон под эгидой UFС в 2015 году. Тогда россиянин победил судейским решением американского бойца Шона Джордона. Победа стала третьей к ряду с момента дебюта в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый экс-чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор сенсационно объявил о завершении карьеры в ММА.

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Тема
UFC
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