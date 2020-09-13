Непобедимый боксер из Украины о казни чемпиона в Иране: дичь, хуже наших "мусоров"

Чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (18-0-1, 14 КО) отреагировал на казнь чемпиона Ирана по греко-римской борьбе Навида Афкари.

Уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области), который последние годы живет в Италии, а выступает под флагом Румынии, дал короткий комментарий в Instagram.

"Дичь. Хуже наших "мусоров", – не смог сдержать эмоций 27-летний Продан.

Комментарий Максима Продана Instagram boxingukraineboxing

Как сообщал OBOZREVATEL, Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

После казни МОК выступил с официальным заявлением. В Комитете были шокированы таким поступком иранских властей.