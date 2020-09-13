Непобедимый боксер из Украины о казни чемпиона в Иране: дичь, хуже наших "мусоров"

Максим Иншаков Другие виды спорта 11:51, 13.09.2020 Обновлено: 12:59, 13.09.2020

Чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (18-0-1, 14 КО) отреагировал на казнь чемпиона Ирана по греко-римской борьбе Навида Афкари.

Уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области), который последние годы живет в Италии, а выступает под флагом Румынии, дал короткий комментарий в Instagram.

"Дичь. Хуже наших "мусоров", – не смог сдержать эмоций 27-летний Продан.

Комментарий Максима Продана
Instagram boxingukraineboxing

Как сообщал OBOZREVATEL, Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

После казни МОК выступил с официальным заявлением. В Комитете были шокированы таким поступком иранских властей.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Молодожены, которые устроили фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове, возмутили сеть

Зеленский уверен, что встретится с Путиным

ГБР открыло несколько производств из-за срыва операции по "вагнеровцам", – Венедиктова

Умер глава "Свободы" Николаевщины, получивший выстрел в голову

Лукашенко срочно собрал силовиков из-за "шевеления" войск НАТО