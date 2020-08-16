Непобедимый боец UFC потерпел сенсационное поражение нокаутом в первом раунде

Максим Иншаков Другие виды спорта 10:21, 16.08.2020

Непобедимый американский боец Шон О'Мэлли (12-1) потерпел сенсационное поражение от эквадорца Марлона Вера (16-6-1).

Коэффициенты перед боем

Поединок в легчайшем весе на турнире UFC 252 в американском Лас-Вегасе завершился в первом раунде.

Уже в дебюте встречи 25-летний О'Мэлли подвернул ногу и стал чувствовать себя менее уверенно. Ближе к перерыву эквадорец пошел в атаку, попал сопернику в челюсть и стал добивать уже на канвасе. Рефери остановил бой и присудил Вере нокаут.

Марлон Вера бьет Шона О'Мэлли
Хайкик от Марлона Веры
Марлон Вера (слева) сотворил сенсацию

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский боец смешанных единоборств (MMA) армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере после 11 триумфов подряд, уступив соотечественнику Дереку Брансону.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Не бойтесь и не надейтесь, Путин ничего не введет. Беларусь не Украина

"Слуга народа" Герус напал на журналистку в Турции. Видео инцидента

Лукашенко о разговоре с Путиным: Россия поможет при первом запросе

Лукашенко выступил с заявлением о событиях в Беларуси: он обратился к Путину

Лукашенко – странам ЕС: у себя порядок наведите, мы страну не отдадим