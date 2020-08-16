Непобедимый боец UFC потерпел сенсационное поражение нокаутом в первом раунде

Непобедимый американский боец Шон О'Мэлли (12-1) потерпел сенсационное поражение от эквадорца Марлона Вера (16-6-1).

Коэффициенты перед боем

Поединок в легчайшем весе на турнире UFC 252 в американском Лас-Вегасе завершился в первом раунде.

Уже в дебюте встречи 25-летний О'Мэлли подвернул ногу и стал чувствовать себя менее уверенно. Ближе к перерыву эквадорец пошел в атаку, попал сопернику в челюсть и стал добивать уже на канвасе. Рефери остановил бой и присудил Вере нокаут.

Марлон Вера бьет Шона О'Мэлли

Хайкик от Марлона Веры

Марлон Вера (слева) сотворил сенсацию

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский боец смешанных единоборств (MMA) армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере после 11 триумфов подряд, уступив соотечественнику Дереку Брансону.

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