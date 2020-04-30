Главная Новости
30 апреля • обновлено в 23:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Непобедимый боец ММА за 18 секунд выиграл бой безумным нокаутом

1.7т
Читать материал на украинском

Непобедимый американский боец Луис Коске эффектно нокаутировал Артуро Эрнандеса на турнир по смешанным единоборствам (ММА) в лиге "Combate".

Поединок между американцами прошел в калифорнийском Стокотне и завершился за 18 секунд. 35-летнего Эрнандес попытался пытался активно начать бой, но пропустил несколько убийственных контратак, одна из которых и привела к быстрой развязке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый боксер выиграл бой брутальным нокаутом и завоевал 2-ю строчку в рейтинге WBA.

Отметим, что год назад на турнире в бразильском Манаусе по смешанным единоборствам (ММА) произошел трагический инцидент, стоивший жизни известному бойцу.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Минск
VS
Слуцк
Победа Динамо Минск
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Городея
Тотал меньше 2
1.70 Сделать ставку
Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Энергетик-БГУ
Инд. тотал Энергетика-БГУ больше 1
1.86 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
MIBR
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Envy
Тотал меньше 25,5 раундов на первой карте
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Team Vitality
Победа Dignitas с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку