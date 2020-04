Непобедимый боец ММА за 18 секунд выиграл бой безумным нокаутом

Непобедимый американский боец Луис Коске эффектно нокаутировал Артуро Эрнандеса на турнир по смешанным единоборствам (ММА) в лиге "Combate".

Поединок между американцами прошел в калифорнийском Стокотне и завершился за 18 секунд. 35-летнего Эрнандес попытался пытался активно начать бой, но пропустил несколько убийственных контратак, одна из которых и привела к быстрой развязке.

It only took 18 seconds for Louis Cosce to take out Arturo Hernandez #CombateStockton pic.twitter.com/eLMNIuWMnu