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Непобедимый американский боец UFC потерпел первое поражение сенсационным нокаутом

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,4 т.
Шахбазян - Брансон

Брансон наносит левый боковой в голову Шахбазяну.

Непобедимый американский боец смешанных единоборств (MMA) армянского происхожедния Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере после 11 триумфов подряд, уступив соотечественнику Дереку Брансону.

Главный бой в среднем весе на турнире UFC on ESPN+ 31, который прошел в продакшн-студии UFC APEX в Лас-Вегасе, завершился досрочно.

22-летний Шахбазян выглядел абсолютным фаворитом перед началом боя и неплохо провел первый раунд.

Ставки перед началом боя

Ставки перед началом боя

Однако в дальнейшем Брансон смог перевести поединок в партер, где начал методично избивать соперника.

На 26-й секунде финального отрезка рефери остановил бой и зафиксировал победу темнокожего американца техническим нокаутом.

Брансон в партере бьет Шахбазяна

Брансон в партере бьет Шахбазяна

Шахбазян пропускает удар от Брансона

Шахбазян пропускает удар от Брансона

Шахбазян - Брансон: назван победитель боя

Шахбазян - Брансон: назван победитель боя

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе (7-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, эффектно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

СШАUFC
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