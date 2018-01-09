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Неожиданный прием: чемпионка UFC показала, что с ней делает тренер перед боем ради победы

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Чемпионка UFC в полулегком весе Крис "Сайборг" Жустино выложила в Instagram видео с тем, как ее настраивает на бой тренер.

В ролике наставник эмоционально что-то говорит девушке, а потом неожиданно отвешивает ей оплеуху.

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"Я не ожидаю эту пощечину. Тренер разговаривает со мной, а потом неожиданно бьет. Так он приводит меня в чувство перед каждым боем. Мне это не особо нравится, иногда хочется дать ему по зубам в обратную", – прокомментировала этот прием Жустино.

Напомним, что 31 декабря прошлого года Крис Жустино победила Холли Холм единогласным решением судей и отстояла титул.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что боец вырубил соперника невероятной "вертушкой" в стиле боевиков 80-х.

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Тема
UFC
Персона
Крис Жустино
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