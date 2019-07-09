Нелепая смерть российской спортсменки: стали известны детали

Стали известны обстоятельства гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Как сообщает Eurosport, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Гандболистка не обратила внимания на соответствующую табличку. Королева уже была без сознания, когда медики прибыли к месту происшествия. Спасти ее не удалось.

О смерти Королевой стало известно 8 июля.

Екатерина Королева Федерация гандбола России

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Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2-го по 7 июля в польском Старе-Яблонки. Спортсменка выступала за сборную России и клуб "Ставрополье" на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

Екатерина Королева vk.com

Екатерина Королева была одной из самых результативных гандболисток в составе национальной команды. В семи матчах предварительного и утешительных раундов она забила 31 гол и заняла второе место в списке бомбардиров сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России "обочечник" раздавил на смерть призера международных соревнований.

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