Бывшая лыжница сборной России и многократная чемпионка страны среди девушек Полина Ермошина рассказала, что неоднократно видела шприцы в раздевалках на юношеских первенствах РФ.

"Я это видела, да. Жуть. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они же несут ответственность за несовершеннолетних..." – призналась Ермошина в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Полина Ермошина @polina.ermoshina

Она отметила, что не знает, какой именно препарат тренеры кололи спортсменам.

"Я же не знаю, что они там кололи. Может, это вовсе не ЭПО, а какой-нибудь витамин С. Я люблю такой пример: если вы едете за рулем, вы же не думаете, что кто-то другой превышает скорость. Ну, совершает кто-то нарушение, и что? Ты же все равно думаешь только о себе и о вещах, которые зависят непосредственно от тебя", – рассказала лыжница.

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