"Не жалею": грузинский регбист посмеялся над отстранением из российской команды

Грузинский регбист Реваз Бродзели посмеялся над решением отчислить его из московского клуба "Слава" за антироссийский жест.

Спортсмен вместе со своим соотечественником Сабой Илуридзе прикрыл один глаз рукой в матче Кубка России с "Кубанью", выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси.

Реваз Броддзели регби-клуб "Слава"

"Мой жест был правильно истолкован. Решение было принято Федерацией регби России, и команда не могла с этим поспорить. О своем будущем пока ничего сказать не могу – либо продолжу карьеру в Грузии, либо буду играть за ее пределами. Хочу сказать, что я ни капли не жалею о своем поступке. Это смешная реакция России", – цитирует Бродзели popsport.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько грузинских футбольных команд провели акцию протеста против агрессии России. При этом в УЕФА на запрос россиян отказались рассматривать этот поступок.

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