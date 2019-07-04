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"Не жалею": грузинский регбист посмеялся над отстранением из российской команды

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Грузинский регбист Реваз Бродзели посмеялся над решением отчислить его из московского клуба "Слава" за антироссийский жест.

Спортсмен вместе со своим соотечественником Сабой Илуридзе прикрыл один глаз рукой в матче Кубка России с "Кубанью", выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси.

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Реваз Броддзели

Реваз Броддзели

регби-клуб "Слава"

"Мой жест был правильно истолкован. Решение было принято Федерацией регби России, и команда не могла с этим поспорить. О своем будущем пока ничего сказать не могу – либо продолжу карьеру в Грузии, либо буду играть за ее пределами. Хочу сказать, что я ни капли не жалею о своем поступке. Это смешная реакция России", – цитирует Бродзели popsport.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько грузинских футбольных команд провели акцию протеста против агрессии России. При этом в УЕФА на запрос россиян отказались рассматривать этот поступок.

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Темы
Протесты в Грузиирегби
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Я должен сразу сказать — это не был политический жест. Никакая не провокация. Все было спонтанно, вылезло прямо из души. Просто мы как грузины — большие патриоты. Так что это был не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа», — заявил он.....И только...Обозреватель...ты пропустил предлог...НЕ..перед словами правильно истолкован...он именно сказал ...не правильно истолкован его жест...как мерзко тут все преподносится...тьфу..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Читал вчера его полное интервью...он там извинялся..мол его не так поняли..и очень очень сожалеет..Обозреватель размести все его интервью..не надо выхватывать отдельные слова..К тому же прикладывание одной руки к глазу он лично объяснил..что это поддержка девушки которой пулей выбили глаз...полицейские в Тбилиси при разгоне митинга на прошлой неделе...))
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