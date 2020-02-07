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8 февраля • обновлено в 07:45
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"Не заслуживают права": Хабиб сделал откровенное заявление

2.7т
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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не хотел быть примером для других.

По словам бойца, этот момент является главным минусом его популярности.

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"Самый большой минус в популярности я нашел – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания. Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях", – написал Хабиб на своей странице в социальной сети Instagram.

Самый большой минус в популярности я нашёл - это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. - Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. - Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха - Мухаммад ( да благословит его Аллах и да приветствует) - Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права - быть примером для подражания. - Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов резко ответил на вопрос журналиста о реванше с ирландской звездой UFC Конором МакГрегором.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ни когда бы не подумал,что у него такие здравые мысли?.Извини,ошибался!.
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