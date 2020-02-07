"Не заслуживают права": Хабиб сделал откровенное заявление

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не хотел быть примером для других.
По словам бойца, этот момент является главным минусом его популярности.
"Самый большой минус в популярности я нашел – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания. Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях", – написал Хабиб на своей странице в социальной сети Instagram.
Самый большой минус в популярности я нашёл - это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. - Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. - Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха - Мухаммад ( да благословит его Аллах и да приветствует) - Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права - быть примером для подражания. - Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.
Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов резко ответил на вопрос журналиста о реванше с ирландской звездой UFC Конором МакГрегором.
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