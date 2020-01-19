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19 января • обновлено в 10:48
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"Не видел ничего подобного": Серроне обескуражен нокаутом МакГрегора

"Не видел ничего подобного": Серроне обескуражен нокаутом МакГрегора
Американец был немногословен
3.1т Читать материал на украинском

Американский боец Дональд Серроне (36-14-1) лаконично прокомментировал поражение от ирландца Конора Макгрегора (22-4)

"Конор застал меня врасплох таким резвым началом. Он сразу же поймал меня ударом, а потом ударил еще и ногой. Я не видел ничего подобного. Он сломал мне нос. Не ожидал такого. Что дальше? Я обожаю этот вид спорта и буду продолжать бороться – это то, что я люблю", – сказал Серроне после боя.

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МакГрегор - Серроне: весь бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Серроне был срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора

Сам Конор ярко прокомментировал свою победу, заявив, что "Король вернулся!".

Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
МакГрегор – Серроне UFC
Персона
Конор МакГрегор
Место
США Лас-Вегас
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не бойся Конор,не такой грозный даг,просто бросается в ноги и целый раунд нюхает жопу.
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