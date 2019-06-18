"Не только побить": соперник Хабиба сделал грозное заявление

Боец ММА Дастин Порье заявил. что в бою против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не сомневается в своей победе.

"Я собираюсь не только побить Хабиба. Я намерен завершить поединок досрочно", — цитирует Порье ESPN.

Дастин Порье настроен решительно

Американский боец ныне пребывает в статусе временного чемпиона в легком весе, завоеванном в поединке с Максом Холлоуэем во время отстранения россиянина из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором.

Как ожидается, бой между Хабибом и Порье должен состоятся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу–Даби. В этом поединке Хабиб будет во второй раз защищать свой пояс. В первой – Хабиб победил Макгрегора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, сделал заявление о том, что во время проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби может состояться реванш между Хабибом и скандальным ирландским бойцем Конором МакГрегором.

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