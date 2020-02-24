23-летний российский лыжник Александр Большунов бурно отреагировал на свое провальное выступление в заключительной гонке на последнем этапе многодневки "Ски Тур" в норвежском Тронхейме.

Александр Большунов

Команда Большунова плохо подготовила лыжи к свежевыпавшему снегу и совершила ошибку с выбором смазки. По итогам гонки россиянин, несмотря на статус фаворита, стал лишь седьмым, уступив победителю – норвежцу Полу Голбергу 1 минуту 41 секунду.

После финиша российский гонщик на эмоциях бросил свои лыжи в рекламный щит и разорвал на себе желтую майку лидера общего зачета Кубка мира.

Несмотря на провал в Тронхейме Большунов продолжает оставаться претендентом номер один на победу в общем зачете Кубка мира, опережая ближайшего преследователя – Йоханнеса Клебо из Норвегии – на 417 очков.

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