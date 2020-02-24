Главная Новости
24 февраля • обновлено в 17:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Не та смазка: российский лыжник распсиховался после провала в гонке на Кубке мира

1.2т
Читать материал на украинском

23-летний российский лыжник Александр Большунов бурно отреагировал на свое провальное выступление в заключительной гонке на последнем этапе многодневки "Ски Тур" в норвежском Тронхейме.

Александр Большунов

Александр Большунов

Команда Большунова плохо подготовила лыжи к свежевыпавшему снегу и совершила ошибку с выбором смазки. По итогам гонки россиянин, несмотря на статус фаворита, стал лишь седьмым, уступив победителю – норвежцу Полу Голбергу 1 минуту 41 секунду.

После финиша российский гонщик на эмоциях бросил свои лыжи в рекламный щит и разорвал на себе желтую майку лидера общего зачета Кубка мира.

Несмотря на провал в Тронхейме Большунов продолжает оставаться претендентом номер один на победу в общем зачете Кубка мира, опережая ближайшего преследователя – Йоханнеса Клебо из Норвегии – на 417 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова жестко вспылила после того, как, по данным СМИ, пыталась совершить суицид.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "лыжные гонки" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
лыжные гонки
Место
Норвегия Тронхейм
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Станислас Вавринка
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Алекс Де Минаур
VS
Миомич Кечманович
Победа Алекса Де Минаура с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Маккензи Макдональд
Победа Томми Пола с форой в -3,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэмерон Норри
VS
Адриан Маннарино
Победа Кэмерона Норри с форой в +0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Надаль
VS
Андухар
Победа Пабло с форой (+7)
1.712 Сделать ставку
Лутон
VS
Брентфорд
Тотал меньше 3-х голов
1.74 Сделать ставку
Барти
VS
Зигемунд
Победа Эшли с форой (-5,5)
2.01 Сделать ставку
Хаддерсфилд
VS
Бристоль
Гости не проиграют
1.69 Сделать ставку
Кудерметова
VS
Бенчич
Тотал больше 21-го гейма
1.805 Сделать ставку
Кар. Плишкова
VS
Пэра
Тотал больше 19,5 гейма
1.79 Сделать ставку