Не Шовковский: стало известно имя главы Госагентства спорта Украины

Руководителем Государственного агентства спорта, которое в ближайшее время появится в Украине, будет президент национальной федерации каратэ Сергей Левчук, победивший в специальном конкурсе.

Сергей Левчук Facebook Сергея Левчука

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем телеграм-канале.

Всего в конкурсе на должность руководителя участвовало 27 кандидатов.

Среди основных приоритетов Государственного агентства спорта министр выделил: качественную подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформы спорта, подготовку и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве, и обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одним из основных претендентов на должность главного спортивного менеджера называли легендарного голкипера "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.

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