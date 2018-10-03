''Личное дело'': Хабиб дал громкое обещание, унизив МакГрегора

Российский боец смешанных боевых искусств UFC Хабиб Нурмагомедов решительно настроен унизить своего соперника Конора МакГрегора в поединке, который состоится 6 октября в американском Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов

"Уничтожить полностью. Разбить его в душе, в уме, везде. Я намерен не просто защитить пояс и провести громкое шоу, это для меня личное дело. Я собираюсь заставить этого парня заплатить за все, что он сказал и сделал перед поединком. Всего пять дней – и мы увидим, кто чемпион. Посмотрим, кто настоящий король, а кто Бургер Кинг!", - цитирует Хабиба mmajunkie.com.

Напомним, что МакГрегор был арестован полицией Нью-Йорка после того, как совершил брутальную атаку на автобус, в котором находился Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор посмеялся над тем, что его оппонент Хабиб Нурмагомедов принес на пресс-конференцию свой пояс.