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''Личное дело'': Хабиб дал громкое обещание, унизив МакГрегора

1.4тЧитать материал на украинском

Российский боец смешанных боевых искусств UFC Хабиб Нурмагомедов решительно настроен унизить своего соперника Конора МакГрегора в поединке, который состоится 6 октября в американском Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Уничтожить полностью. Разбить его в душе, в уме, везде. Я намерен не просто защитить пояс и провести громкое шоу, это для меня личное дело. Я собираюсь заставить этого парня заплатить за все, что он сказал и сделал перед поединком. Всего пять дней – и мы увидим, кто чемпион. Посмотрим, кто настоящий король, а кто Бургер Кинг!", - цитирует Хабиба mmajunkie.com.

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Напомним, что МакГрегор был арестован полицией Нью-Йорка после того, как совершил брутальную атаку на автобус, в котором находился Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор посмеялся над тем, что его оппонент Хабиб Нурмагомедов принес на пресс-конференцию свой пояс.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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