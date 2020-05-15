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16 мая • обновлено в 03:17
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"Не отпущу": Грицай рассказал, как победит Усика

9.2т
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Украинский борец Богдан Грицай, который вызвал на бой без правил боксера Александра Усика, выразил уверенность в своей победе в возможном поединке.

По словам чемпиона Европы среди молодежи, у него есть четкий план на противостояние с супертяжем.

"Не отпущу": Грицай рассказал, как победит Усика

"Я думаю, выиграю у него. Знаю, что мне делать с боксером. Думаю, шансов у него нет. Я его собью в партер и не отпущу. В его видео нет никаких правил, о которых он говорит. Заходит простой человек и получает нокаут. Нет ни судей, ничего... Поэтому я пришел к нему с боями без правил", – сказал Грицай в интервью "Сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Грицай вызвал Александра Усика на поединок без правило после того, как боксер показал видео с нокаутом "диванного эксперта". Супертяж в свою очередь обвинил Грицая и украинцев в прямых угрозах.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персоны
Богдан Грицай Александр Усик
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