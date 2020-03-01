Главная Новости
1 марта • обновлено в 20:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Не нужно ждать чудес от Зеленского": Верняев дал совет украинцам

6.5т
Читать материал на украинском

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев уверен, что жителям Украины не стоит ждать чуда от главы страны Владимира Зеленского.

"Не ждать чудес от Зеленского": Верняев дал совет украинцам

"Хочу верить, что у президента все получится. Да, он не имеет опыта. Но я не вижу ничего хорошего в старых политиках. Могу ошибаться, но похоже на то, что система там уже настолько отлажена, что не изменится никогда. Вообще, считаю, что нам нужно не ожидать чудес от президента, а начинать с себя. С самого элементарного. К примеру, едешь на машине и видишь, как перед тобой из окна один выбрасывает окурок, другой – пакет, третий плюет. Часто бывая в Европе, убеждаюсь, что мы не будем такими, как они. Лет 35 нужно, чтобы что-то в нашем сознании изменилось", - цитирует Верняева Главком.

Новости
Верняев воткнул Беленюка головой в яму — опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк заявил, что видит позитивные сдвиги в стране после прихода на пост президента Владимира Зеленского.

При этом он отметил, что украинцам нужно верить в себя и пытаться менять свою жизнь.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Владимир Зеленский Олег Верняев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
36
37
Смешно
19
Интересно
4
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Сампдория
VS
Верона
Гости не проиграют
1.53 Сделать ставку
Париж
VS
Ланс
Хозяева не проиграют
1.73 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Газиантеп
Победа хозяев
1.45 Сделать ставку
Козлова
VS
Петерсон
Победа украинки с форой (+2)
1.87 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Соррибес-Тормо
Победа Катерины
2.29 Сделать ставку
Ана Богдан
VS
Тереза Мартинцова
Победа Аны Богдан с форой в -2,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Свитолина
VS
Ковинич
Тотал меньше 18,5 гейма
1.975 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Татьяна Мария
Победа Хизер Уотсон с форой в -3,5 гейма
1.73 Сделать ставку
Эмма Наварро
VS
Слоан Стивенс
Победа Эммы Наварро с форой в +5,5 гейма
1.96 Сделать ставку
Ким Клейстерс
VS
Йоханна Конта
Победа Ким Клейстерс с форой в +3,5 гейма
1.84 Сделать ставку