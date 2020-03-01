"Не нужно ждать чудес от Зеленского": Верняев дал совет украинцам

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев уверен, что жителям Украины не стоит ждать чуда от главы страны Владимира Зеленского.

"Хочу верить, что у президента все получится. Да, он не имеет опыта. Но я не вижу ничего хорошего в старых политиках. Могу ошибаться, но похоже на то, что система там уже настолько отлажена, что не изменится никогда. Вообще, считаю, что нам нужно не ожидать чудес от президента, а начинать с себя. С самого элементарного. К примеру, едешь на машине и видишь, как перед тобой из окна один выбрасывает окурок, другой – пакет, третий плюет. Часто бывая в Европе, убеждаюсь, что мы не будем такими, как они. Лет 35 нужно, чтобы что-то в нашем сознании изменилось", - цитирует Верняева Главком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк заявил, что видит позитивные сдвиги в стране после прихода на пост президента Владимира Зеленского.

При этом он отметил, что украинцам нужно верить в себя и пытаться менять свою жизнь.

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