Не люблю Россию. Русские – нацисты, – боец ММА

Максим Иншаков Другие виды спорта 21:48, 1.09.2020 Обновлено: 21:50, 1.09.2020

Таджикский боец смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиев по прозвищу Урж поделился мнением о России и о ее гражданах.

25-летний спортсмен, последнее время живущий в Москве, решил покинуть город из-за отношение к нему местных жителей.

"Проблема с визой и вирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты", – сказал Чоршанбе в интервью.

Отметим, что после этого заявления Чоршанбиеву присудили спорное поражение в промоушене Top Dog FC. Ппосле трехраундового поединка на кулаках победа досталась россиянину Михаилу Долгополову.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" вывесили оскорбительный баннер в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Возле стадиона "Кампо де Вальекас" фаны разместили растяжку "Зозуля был и остается е*аным нацистом".

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Заява Фокіна - не прояв маразму, а робота на країну-агресора

"Антонов" выпустил первый серийный самолет без российских деталей

Лероса после скандальной речи о Ермаке захотели убрать из "Слуги народа"

Верещук не смогла вспомнить, где один из районов Киева. Видео