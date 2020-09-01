Не люблю Россию. Русские – нацисты, – боец ММА

Таджикский боец смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиев по прозвищу Урж поделился мнением о России и о ее гражданах.

25-летний спортсмен, последнее время живущий в Москве, решил покинуть город из-за отношение к нему местных жителей.

"Проблема с визой и вирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты", – сказал Чоршанбе в интервью.

Отметим, что после этого заявления Чоршанбиеву присудили спорное поражение в промоушене Top Dog FC. Ппосле трехраундового поединка на кулаках победа досталась россиянину Михаилу Долгополову.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" вывесили оскорбительный баннер в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Возле стадиона "Кампо де Вальекас" фаны разместили растяжку "Зозуля был и остается е*аным нацистом".

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