Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор удивил всех во время пресс-конференции накануне боя с Дональдом Серроне.

Ирландец возвращается в октагон 18 января спустя полтора года после поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Привыкшие к ярким высказываниям Конора фанаты и журналисты были обескуражены поведением бойца на медиа-встрече. МакГрегор отказался от так называемого трэш-тока, продемонстрировав уважение к оппоненту.

"Я наслаждаюсь моментом. В зале был настоящий дух соперничества и отличная энергетика. Я просто реагировал на ситуацию. Атмосфера была хорошей и уважительной. Встречайте перемены!" – объяснил свое поведение сам ирландский экс-чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики назвали Конора МакГрегора фаворитом поединка против Дональда Серроне, отдав ирландцу незначительное преимущество.

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