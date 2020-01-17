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17 января • обновлено в 19:12
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МакГрегор – Серроне: Конор поразил всех на пресс-конференции

1.1т
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Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор удивил всех во время пресс-конференции накануне боя с Дональдом Серроне.

Ирландец возвращается в октагон 18 января спустя полтора года после поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Привыкшие к ярким высказываниям Конора фанаты и журналисты были обескуражены поведением бойца на медиа-встрече. МакГрегор отказался от так называемого трэш-тока, продемонстрировав уважение к оппоненту.

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"Я наслаждаюсь моментом. В зале был настоящий дух соперничества и отличная энергетика. Я просто реагировал на ситуацию. Атмосфера была хорошей и уважительной. Встречайте перемены!" – объяснил свое поведение сам ирландский экс-чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики назвали Конора МакГрегора фаворитом поединка против Дональда Серроне, отдав ирландцу незначительное преимущество.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
UFC МакГрегор – Серроне
Персона
Конор МакГрегор
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