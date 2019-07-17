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"Не к себе прошу": чемпионка Европы рассказала правду о спорте в Украине

3.2т Читать материал на украинском

Украинка Юлия Левченко, которую неофициальной называют самой красивой легкоатлеткой страны, призналась, что ее победы на международных стартах никак не влияют на узнаваемость на родине.

21-летняя прыгунья в высоту вспомнила, что после "золота" на молодежном чемпионате Европы в "Борисполе" ее не встретил ни один представитель СМИ.

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Юлия Левченко

Юлия Левченко

"Моя популярность – понятие довольно противоречивое. Вот вернулась с победного чемпионата Европы. Из журналистов в аэропорту меня не встретил ровно никто. Поэтому задирать нос не от чего. Должна сказать, что я даже не к себе внимания прошу, а к спорту в целом. Дети должны видеть на телевидении спорт, у них должны быть живые герои. Тогда у нашего спорта будет будущее", – цитирует Левченко "Главком".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Левченко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео с гимном Украины и призналась в любви стране.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Юлия Левченко
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