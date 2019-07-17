"Не к себе прошу": чемпионка Европы рассказала правду о спорте в Украине

Украинка Юлия Левченко, которую неофициальной называют самой красивой легкоатлеткой страны, призналась, что ее победы на международных стартах никак не влияют на узнаваемость на родине.

21-летняя прыгунья в высоту вспомнила, что после "золота" на молодежном чемпионате Европы в "Борисполе" ее не встретил ни один представитель СМИ.

Юлия Левченко

"Моя популярность – понятие довольно противоречивое. Вот вернулась с победного чемпионата Европы. Из журналистов в аэропорту меня не встретил ровно никто. Поэтому задирать нос не от чего. Должна сказать, что я даже не к себе внимания прошу, а к спорту в целом. Дети должны видеть на телевидении спорт, у них должны быть живые герои. Тогда у нашего спорта будет будущее", – цитирует Левченко "Главком".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Левченко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео с гимном Украины и призналась в любви стране.

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