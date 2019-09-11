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11 сентября • обновлено в 13:26
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Не Хабиб: UFC назвала лучшего бойца мира

2.5т Читать материал на украинском

Россиянин Хабиб Нурмагомедов не смог возглавить рейтинг лучших вне зависимости (pound-for-pound, P4P) от весовой категории в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Дагестанец 7 сентября победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дастина Порье, что не помогло ему сдвинуться со второй строчки P4P. Лидерство продолжил удерживать американец Джон Джонс, который является чемпионом полутяжелого веса и самым молодым чемпионом в истории UFC.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Новости
Стало известно условие для реванша Хабиб – МакГрегор
Джон Джонс

Джон Джонс

Instagram Джона Джонса

На третьей строчке расположился еще один представитель США Генри Сехудо – чемпион в легчайшем и наилегчайшем весе.

Главная звезда UFC ирландец Конор МакГрегор поднялся на две позиции, и занимает 11-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ впервые раскрыли личность жены Хабиба Нурмагомедова, которую он тщательно скрывает от общественности.

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Тема
UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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Стомиков Андрей
Стомиков Андрей
Главная звезда UFC ирландец Конор МакГрегор поднялся на две позиции, и занимает 11-е место. - по версии Обоза что ли? Ведь по версии самого UFC (ну или по личной версии Даны Уайта) этот шут гороховый занимает ведь 11 место...
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