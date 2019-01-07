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Не Хабиб: МакГрегор назвал соперника на первый бой года

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Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор назвал наиболее желанного соперника для первого поединка в 2019 года.

На своей странице в социальной сети Twitter ирландец вызвал на бой японца Теншина Нацукава, который 31 декабря проиграл легендарному Флойду Мейвезеру. "Я хочу поехать в Токио, чтобы встретиться с Теншином Нацукавой в бою по правилам смешанных единоборств. До начала лета. Пожалуйста, организуйте его в этот момент. Искренне Ваш. Чемпион", – написал МакГрегор.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

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Отметим, что ранее президент UFC Дана Уайт объявил о том, что в нынешнем году Конор проведет матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали обман в поединке между Флойдом Мейвезером против Теншина Нацукавы. Бой завершился нокаутом японца в первом раунде.

Персона
Конор МакГрегор
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