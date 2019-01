Не Хабиб: МакГрегор назвал соперника на первый бой года

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор назвал наиболее желанного соперника для первого поединка в 2019 года.

На своей странице в социальной сети Twitter ирландец вызвал на бой японца Теншина Нацукава, который 31 декабря проиграл легендарному Флойду Мейвезеру. "Я хочу поехать в Токио, чтобы встретиться с Теншином Нацукавой в бою по правилам смешанных единоборств. До начала лета. Пожалуйста, организуйте его в этот момент. Искренне Ваш. Чемпион", – написал МакГрегор.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM