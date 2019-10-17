Главная Новости
17 октября • обновлено в 11:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Не Хабиб: МакГрегор назвал дату возвращения и соперника

744 Читать материал на украинском

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор МакГрегор может провести свой следующий бой в декабре. Его соперником должен стать Фрэнки Эдгар.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Ирландец намекнул на это, прокомментировав пост в Twitter с поздравлениями Эдгара с днем рождения.

"С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре", — написал Конор.

Новости
Конор МакГрегор сделал серьезное предложение Ломаченко

"Спасибо, приятель. Я уже дал согласие. Теперь дело за тобой и Уайтом", — ответил Эдгар.

Фрэнки Эдгар в июле 2019 года уступил в чемпионском бою Максу Холлоэую. Конор в своем последнем бою досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор сделал заявление о реванше с Хабибом.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel