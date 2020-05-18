Не двигается и не разговаривает: раскрыты новые детали о состоянии отца Хабиба

Александр Чеканов Другие виды спорта 22:12, 18.05.2020 Обновлено: 22:22, 18.05.2020

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не может общаться с окружающими после того, как неделю находился в искусственной коме.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российское информационное агентство ТАСС. По его данным, Нурмагомедову-старшему было сделано шунтирование после перенесенного инсульта. Кроме того, он не только не может разговаривать, но и двигаться.

Абдулманап Нурмагомедов
RT

Также известно, что отец Хабиба был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у его тест на коронавирус дал положительный результат. Известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в крайне тяжелом состоянии, у него поражены 75% легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из друзей Нурмагомедова-старшего сообщил, что в состоянии больного нет позитивной динамики.

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