"Не думаю, что война": Хабиб назвал условие реванша против Конора

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что между ним и ирландцем Конором МакГрегором нет вражды.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор "Спорт-Экспресс"

"Я бы не говорил, что у меня война с Конором. Он стремился к тому же, к чему стремился и я. Он ждет реванша? Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд. Поединок, которым я горжусь больше всего? Бой, в котором я не имел права проигрывать. Предпоследний мой бой", – приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Напомним, предпоследний поединок Нурмагомедов провел в октябре 2018 года, когда досрочно победил Конора МакГрегора. Затем россиянин отстоял чемпионский пояс в легком дивизионе против Дастина Порье. Следующий бой Хабиба запланирован на 18 апреля 2020 года. Он встретится с Тони Фергюсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дэйна Уайт озвучил условия реванша Хабиба и Конора.

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