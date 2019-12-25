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25 декабря • обновлено в 10:51
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"Не думаю, что война": Хабиб назвал условие реванша против Конора

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Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что между ним и ирландцем Конором МакГрегором нет вражды.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор

"Спорт-Экспресс"

"Я бы не говорил, что у меня война с Конором. Он стремился к тому же, к чему стремился и я. Он ждет реванша? Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд. Поединок, которым я горжусь больше всего? Бой, в котором я не имел права проигрывать. Предпоследний мой бой", – приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.

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Напомним, предпоследний поединок Нурмагомедов провел в октябре 2018 года, когда досрочно победил Конора МакГрегора. Затем россиянин отстоял чемпионский пояс в легком дивизионе против Дастина Порье. Следующий бой Хабиба запланирован на 18 апреля 2020 года. Он встретится с Тони Фергюсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дэйна Уайт озвучил условия реванша Хабиба и Конора.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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фил филька
фил филька
хорошо быть многонациональной страной. одни в борьбе сильны, другие в хоккее. красота - таланты наций. а упороши обзываться только умеют лугандами да дырлядиями, фу
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