"Не должно быть ненависти": украинский боец MMA призвал дружить с россиянами

Украинский боец смешанных единоборств Александр Бутенко, который живет и тренируется в Ленинградской области, уверен, что к россиянам нельзя испытывать ненависть.

Александр Бутенко (слева)

"Часто меня спрашивают, как относятся к русским в Украине или к украинцам в России. В моем городе Харькове все здравомыслящие люди, которые правильно понимают всю эту политическую обстановку, кто и для чего это делает, а люди из глубинки или с запада Украины более восприимчивы, у них и обстановка более накалённая. У нас все люди адекватные, и с кем у нас были дружеские отношения, с теми и остались. Я вообще считаю, что украинцы, русские и белорусы ничем не отличаются друг от друга. Я езжу в разные города в этих странах. Люди везде абсолютно одинаковые, поэтому между ними не должно быть ненависти", - цитирует Бутенко Чемпионат.ком.

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