''Не будь г***ом!'' Хабиб наехал на главу UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в резкой форме обратился к главе организации Дане Уайту.

Дагестанский боец призвал руководство UFC не отказываться от проведения поединков в наилегчайшей весовой категории.

"Сохраните наилегчайший дивизион. Дана Уайт, не будь г***ом. У этих парней есть семьи, которые нуждаются в деньгах", – написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.

#saveflyweight @danawhite don’t be bullshit, these guys have a family who need money.