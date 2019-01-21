''Не будь г***ом!'' Хабиб наехал на главу UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в резкой форме обратился к главе организации Дане Уайту.
Дагестанский боец призвал руководство UFC не отказываться от проведения поединков в наилегчайшей весовой категории.
"Сохраните наилегчайший дивизион. Дана Уайт, не будь г***ом. У этих парней есть семьи, которые нуждаются в деньгах", – написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.
Хабиб Нурмагомедов
#saveflyweight @danawhite don’t be bullshit, these guys have a family who need money.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 20 января 2019 г.
Таким образом Хабиб отреагировал на слова главы UFC о том, что он допускает роспуск бойцов самой легкой весовой категории в мужских соревнованиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиба Нурмагомедова обвинили в обмане болельщиков UFC из-за желания российского чемпиона провести бой по правилам бокса с легендарным Флойдом Мейвезером.
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