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''Не будь г***ом!'' Хабиб наехал на главу UFC

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в резкой форме обратился к главе организации Дане Уайту.

Дагестанский боец призвал руководство UFC не отказываться от проведения поединков в наилегчайшей весовой категории.

"Сохраните наилегчайший дивизион. Дана Уайт, не будь г***ом. У этих парней есть семьи, которые нуждаются в деньгах", – написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

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Таким образом Хабиб отреагировал на слова главы UFC о том, что он допускает роспуск бойцов самой легкой весовой категории в мужских соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиба Нурмагомедова обвинили в обмане болельщиков UFC из-за желания российского чемпиона провести бой по правилам бокса с легендарным Флойдом Мейвезером.

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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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