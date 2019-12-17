"Называю их обиженными": Хабиб жестко высказался о дагестанцах

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, находясь в Москве, высказал мнение о дагестанцах, которые не отличаются образцовым поведением за пределами своей республики.

Хабиб Нурмагомедов РИА Новости

"Думаю, что не все, кто приезжает из Дагестана, неправильно себя ведут. Просто определенные моменты всплывают, и люди, смотря на одну ситуацию, делают вывод обо всем народе. Почему они так себя ведут? Я их называю обиженными, потому что дома они так себя вести не могут. Там найдется человек, который возьмет за ухо, скрутит", – заявил 31-летний Нурмагомедов, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

Он также заметил, что среди людей каждой национальности найдутся те, "которые будут делать какие-то вещи неправильно, и это не зависит от того, русский ты или дагестанец".

"Большинство наших людей, по крайней мере, те, кого я знаю из дагестанцев, работают, учатся, кто-то – врачи, кто-то – интеллигенция и так далее. Не бывает, чтобы все дагестанцы или русские были идеальны. Все зависит от того, в какой среде вырос человек, кто его воспитывал, какие у него ценности", – добавил чемпион UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хотел покусать своего принципиального соперника Конора МакГрегора и членов его команды.

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