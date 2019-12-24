Названы самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Боксер Флойд Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия, а за ним расположились футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Как сообщает агентство Forbes, Мейвезеру удалось заработать 915 миллионов долларо, Роналду стал богаче на 800 миллионов долларов, а Месси – на 750 миллионов.

Флойд Мейвезер 24СМИ

Полностью список спортсменов выглядит таким образом:

1. Флойд Мейвезер (Бокс) – 915 млн. долл.;

2. Криштиану Роналду (Футбол) – 800 млн. долл.;

3. Лионель Месси (Футбол) – 750 млн. долл.;

4. ЛеБрон Джеймс (Баскетбол) – 680 млн. долл.;

5. Роджер Федерер (Теннис) – 640 млн. долл.;

6. Тайгер Вудс (Гольф) – 615 млн. долл.;

7. Фил Микельсон (Гольф) – 480 млн. долл.;

8. Мэнни Пакьяо (Бокс) – 435 млн. долл.;

9. Кевин Дюрант (Баскетбол) – 425 млн. долл.;

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 400 млн. долл..

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывались зарплаты, выплаты призовых, спонсорских сделок, бонусов и лицензионных соглашений. Единственной женщиной в топ-40 рейтинга стала теннисистка Серена Вильямс, которая сумела заработать 215 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины получит рекордные призовые за выход в финальную часть Евро-2020.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!